Merak Edilen Soruyu Yanıtladı: Niye Olmasın?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Yiğit Türk'e bıraktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Yiğit Türk'e bıraktı. Erdoğan, "AK Partiye üye olduktan sonra genel başkan olmayı düşünüyor musunuz" sorusuna "Niye olmasın" yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki öğrencileri kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koltuğuna ise Mehmet Akif İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Yiğit Türk oturdu. Çocuklarla tek tek tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koltuğunu bıraktığı Yiğit Türk ile yan yana oturdu. Küçük cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada, "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Demokrasinin kalbi ve milli iradenin temsil makamı Gazi Meclisimizin açılışının 97. yıldönümü olan 23 Nisan 1920 tarihi, milletimizin bağımsızlığa ulaşma yolunda kendi iradesiyle başlattığı var olma mücadelesinin en önemli adımı kuşkusuz. Tüm dünya milletlerinin tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir kurtuluş destanına sahip ve aziz şehitlerinin kanlarıyla kazınmış olan bu kutsal vatanda yaşayan bir çocuk ve cumhurun başkanı tarafından onun temsil yetkisiyle onurlandırılmış bir birey olarak hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu kutsal vatan ve bu eşsiz bayramı borçlu olduğumuz başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla bu vatan uğruna canlarıyla ve kanlarıyla destan yazmış olan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bugün burada milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde temsil ettiğim bu onurlu makamda bizi ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tüm dünya çocukları adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bizler bugünün çocukları, geleceğin ise öğretmenleri, doktorları, cumhurbaşkanları, sanatçıları ve daha önemlisi vatanına aşık, vatanı için tek yürek olan evlatları olarak taşıdığımız sorumluluğun farkındayız. Bugün bu makamın bana verdiği güç ve onurla bizler kadar şanslı olmayan, savaş, açlık ve nice zorluklarla sınanan bütün çocuklara seslenmek istiyorum. Bu aziz vatan darda kalan tüm mazlumlar için daima şefkatli bir sığınak olmuştur. Çünkü barış ve mutluluk her çocuğun ortak hakkıdır. Bizlere milli irade ve demokrasinin hakim olduğu bir gelecek sağlamak için canlarını feda eden 15 Temmuz zaferi şehitlerine ve şehitlerimize tekrardan Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı bir ömür diliyorum. Hepsini saygı ve minnetle anıyor ve geride bıraktıkları çocuklarının kardeşlerimiz olarak devletimize ve milletimize emanet olduğunu belirtmek istiyorum. Tüm dünya çocukları adına barış, mutluluk ve huzur dolu bir geleceğin bizlerin olması dileğiyle bayramımız kutlu olsun ayrıca kandilimiz de mübarek olsun" dedi.
"ÜÇ KİŞİNİN ELİNİ ÖPECEKSİNİZ; BABA, ANNE, ÖĞRETMEN"
Koltuğuna oturan Yiğit Türk'ün çok iyi bir konuşma yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bende sayın cumhurbaşkanımıza özellikle şahsım ve milletim adına kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler bizim güvencemizsiniz ve şuanda cumhurbaşkanımızın şahsında yavrularımızla iftihar ettiğimi söylemek isterim. Yaptığı hazırlık itibariyle çok güzel bir hazırlığı sunması ve istikbali nasıl vaat ettiğini ortaya koyması bakımından önemli. Ben cumhurbaşkanımızla iftihar ediyorum. Tüm arkadaşları ile iftihar ediyorum. Bu vatana hep birlikte sahip çıkacağız. Miraç Kandili'nizi de kutlarken bayramınızı da tebrik ediyorum. İki bayramı bugün kutluyoruz" diye konuştu.
"97. yıldönümünde dünyada sadece bizde olan bir ulusal çocuk bayramını kutluyoruz" diyen Erdoğan, bu bayramın Türk milletinin egemenliğinin de nişanesi olan bir bayram olduğunu kaydetti. Erdoğan, "Derslerinizde sizlere üstün başarılar diliyorum. Anneleriniz ve babalarınız 'öf' bile demesin. Onlara bunu dedirtmeyin. Öğretmenleriniz sizin bugünlere gelmenizdeki iftihar vesilenizdir, adeta ilim ve feyz kaynağınızdır. Bunları çok iyi bilip bizim varlık sebebimiz olan öğretmenlerimizin de kıymetini bilerek, hep söylerim üç kişinin elini öpeceksiniz; baba, anne, öğretmen. Başka kimsenin elini öpmeyeceksiniz. Öyle bazen ellerini, ayaklarını uzatanlar çıkar. Bundan sonra bunlar olmayacak" şeklinde konuştu.
"SEÇİLME YAŞI 18 DEĞİL, DAHA ERKEN DE OLABİLİR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına oturan Yiğit Türk, gazetecilerin sorularına cevap verdi. Günümüzde çocukların bahçede oynamak, kitap okumak ve anne ve babaları ile birlikte vakit geçirmek yerine bilgisayar ve telefonlarla oynadıklarını söyleyen Türk, bunun iyi bir şey olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin çocuklara neler getireceği yönündeki soruya cevap veren Yiğit Türk, "2019'da yürürlüğü girecek. Çocuklar için iyi olacak" dedi.
"Dünya çocuklarının geleceğini nasıl görüyorsunuz?" sorusuna ise küçük cumhurbaşkanı Türk, "Onların da cahil olmamalarını istiyorum. Onların da okumasını istiyorum. Türkiye'ye alıp onları da eğitebileceğimizi düşünüyorum" yanıtını verdi. Bir gazetecinin "Yeni sistem ile birlikte AK Parti'ye üye olacaksınız ama genel başkan olacak mısınız?" sorusu salonda gülüşmelere neden olurken, Yiğit Türk "Niye olmasın" dedi. Bu sırada araya giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Madem veriyor bu yetkiyi, niye olmasın" dedi. Türk, kabine değişikliği ile ilgili soruya, "Kabine değişikliği 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın konusu değil" diye cevap verdi.
Türk, 18 yaşındaki gençlere getirilen seçilme hakkı ile ilgili, "Ben 10 yaşındayım, bende ülke yönetimine katılıp gece gündüz demeden ülkeme hizmet etmek istiyorum. Seçilme yaşı 18 değil, daha erken de olabilir. Ne de olsan Fatih Sultan Mehmet'in kaç yaşında tahta çıkıp İstanbul'u fethettiğini biliyoruz" dedi.
Programa Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
(Derya Yetim / İHA)