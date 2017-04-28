Merada otlayan sürüden 8'i zehirlenerek telef oldu



BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kayapınar mahallesindeki merada otlayan küçükbaş hayvan sürüsü içerisindeki 8 koyun zehirlenerek telef oldu. Genç çiftçi desteklemelerinden yararlanarak 40 koyun alan Ayşe Ulusay'ın, 8 küçükbaş hayvanı iddiaya göre, meraya bırakılan zehirli yemden dolayı telef oldu. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri olayla alakalı inceleme başlattı.

İnegöl'e bağlı Kayapınar mahallesinde ikamet eden Ayşe Ulusay, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının genç çiftçiler desteği kapsamında 40 küçükbaş hayvan alıp, 10 küçükbaş hayvanına ekleyerek, sürüsünün sayısını artırdı.

Destekle almıştı

Desteklemeden yararlanıp aldığı küçükbaş hayvanlarında içinde bulunduğu 50 küçükbaş hayvandan oluşan sürüyü otlatmak amacıyla Kayapınar mahallesi mevkiindeki meraya götüren genç çiftçi Ayşe Ulusay'ın eşi Ali Ulusay, akşamüzeri sürüyü getirip ağıla kapattı.

Sabah şok oldular

Sabah saatlerinde koyunları meraya çıkarmak için ağıla giden Ali Ulusay, sürü içerisindeki bazı küçükbaş hayvanların can çekiştiğini fark etti. Yerde can çekişen küçükbaş hayvanların bazılarının telef olduğunu gören Ali Ulusay, İnegöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. Belirtilen adrese gelen Müdürlük Veterinerleri, hayvanlar üzerinde incelemelerde bulunup, örnek aldılar. İlk incelemelerde hayvanların zehirlendikleri belirlenirken, telef olan küçükbaşlardan alınan numuneler incelenmek üzere Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderildi.

Yetkililerden destek bekliyoruz

Ayşe Ulusay'ın eşi Ali Ulusay, "Dün koyunları köye yakın yerdeki meraya götürdük. Oraya atık atılmış sanırım. Hayvanlarımız sabah telef oldular. Yetkililerden destek bekliyoruz. Eşim genç çiftçi desteklerinden yararlanarak 40 küçükbaş hayvan aldı. Zehirlenen küçükbaşlar o destekle alınan küçükbaşlar. Geçen yılda aynı olayı yaşadık, 5 tane küçükbaş hayvanımız da telef olmuştu. Zehirlenme olduğu söyleniyor. Destek bekliyoruz" dedi.

Genç çiftçi desteğinden yararlanan Ayşe Ulusay ise, "Genç çiftçi desteği ile 40 tane küçükbaş almıştık. Koyunlarımız zehirlendi. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.