Merada Otlayan Koyunlar Telef Oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, merada otlayan küçükbaş hayvan sürüsünden 8 koyun zehirlenerek telef oldu.



Kayapınar köyünde ikamet eden Ayşe Ulusay, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın genç çiftçilere yönelik desteğinden yararlanarak, 40 küçükbaş hayvan alıp, sürüsünün sayısını artırdı. Dün 50 başlık sürüyü otlatmak için meraya götüren Ayşe Ulusay'ın eşi Ali Ulusay, akşam üzeri sürüyü getirip ağıla kapattı. Bu sabah koyunları meraya çıkarmak için ağıla giden Ali Ulusay, sürü içerisindeki bazı küçükbaş hayvanların can çekiştiğini fark etti. Hayvanların bazılarının telef olduğunu gören Ulusay, İnegöl İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. İlk incelemelerde hayvanların zehirlendikleri belirlenirken, telef olan küçükbaşlardan alınan numuneler tahlil için Bursa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderildi.



Ali Ulusay, "Koyunları meraya götürdük. Oraya atık atılmış sanırım. Hayvanlarımız sabah telef oldular. Yetkililerden destek bekliyoruz. Eşim genç çiftçi desteklerinden yararlanarak 40 küçükbaş hayvan aldı. Zehirlenen küçükbaşlar o destekle alınan küçükbaşlar. Geçen yıl da 5 küçükbaş hayvanımız telef olmuştu. Zehirlenme olduğu söyleniyor. Destek bekliyoruz" dedi. - BURSA