Yeniçağa ilçesinde Mera Islah ve Amenajman projesi kapsamında gübreleme çalışması yapıldı.



İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından uygulanan proje kapsamında, Akıncılar yaylası bölgesinde bulunan meralara yaklaşık 40 ton gübre atıldı.



Proje hakkında AA muhabirine bilgi veren Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürü Murat Konuk, meraların daha yeşil olması ve hayvancılık yapan köylülerin rahat etmesi için gübreleme çalışması yaptıklarını ifade etti.