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Mepet, Gürcistan'da Avm Satın Aldı
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Mepet, Gürcistan'da Avm Satın Aldı
Mepet, Gürcistan'ın başkenti Batum'da 29 milyon dolar bedelle alışveriş merkezi satın aldı.
20 Nisan 2017 Perşembe 09:12
Mepet,
Gürcistan
'ın başkenti
Batum
'da 29 milyon dolar bedelle alışveriş merkezi satın aldı.
Kaynak:
Dunya.com
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