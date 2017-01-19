Menteşe Personeline İş Güvenliği Eğitimi

Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri bünyesindeki personele temel iş güvenliği eğitimi verildi.



Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesindeki eğitimde konuşan Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, vatandaşlara daha iyi hizmet edebilmek ve olası iş kazalarının önüne geçmek adına personele yönelik eğitimlerin düzenli periyotlarla devam edeceğini söyledi.



Temizlik işleri personelinin aldıkları temel iş güvenliği eğitimiyle daha dikkatli çalışacağını belirten Gümüş, "Çalışanlarımız kişisel koruyucu donanım kullanımı, kimyasal ve fiziksel risk etmenleri, tahliye kurtarma ve elle kaldırma, taşıma gibi konularda bilinçlenecek ve yaşanacak iş kazalarının önüne geçeceklerdir." diye konuştu.



İş Güvenliği Uzmanı Çağlar Öztürk tarafından hazırlanan slayt sunum eşliğinde verilen eğitimde, personele kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, tahliye ve kurtarma, elektrik tehlikeleri riskleri ve önlemleri, kaza ve yaralanma sebepleri ile korunma prensipleri ve tekniklerin uygulanması konularında eğitimler verildi.