Menteşe Belediyesinden Kan Bağışına Destek

Kampanyada kan bağışının önemine dikkat çeken Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Kızılay'ın kan stokunun kış aylarında azalma sonucu başlattığı kan bağışı kampanyasına, duyarsız kalmadıklarını ifade eden Başkan Gümüş, "Menteşe halkı kan bağışı konusunda her zaman duyarlı olmuştur. Bizde Menteşe Belediyesi olarak bu duruma kayıtsız kalamazdık. Bu nedenle kampanya kapsamında üstümüze düşeni yapıyor ve kan veriyoruz. İhtiyaç halinde bütün vatandaşlarımızın bu kampanyaya katılacağına inanıyorum. Kronik, şeker hastalığı gibi hastalığı olanlar ve düzenli ilaç kullananlar dışında, herkes kan bağışı yapabiliyor. Kan bağışında bulunmanın ayrıca insan vücudu içinde yararlı olduğunu biliyoruz. Bizler de bu nedenle kan bağışı kampanyasına destek olduk. Halkımızı kan bağışı kampanyasına destek olmaya davet ediyorum." dedi.