Menteşe Belediyesi Adü'lü Öğrencileri Ağırladı

Bir dizi teknik gezi yapmak için Muğla'nın Menteşe İlçesine gelen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi öğrencileri, Menteşe Belediyesi'nin ev sahipliğinde Menteşe'nin kültür ve tarihi mekanlarını gezdi.



Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Zahide Özdemir, Bitki Koruma Bölümü öğrencilerimiz ile 3 günlük bir teknik geziye çıktıklarını belirterek, "Bu gezimizde Menteşe, Gökova ve Fethiye'deki Orman Müdürlüklerini ziyaret ederek bir dizi gözlem ve incelemelerde bulunacağız. Öğrencilerin bitki hastalıkları ve zararları hakkında yerinde gözlem yapmaları mesleki açıdan çok önemli katkılar sağlıyor. Ayrıca ziyaretlerimizde bugün olduğu gibi, gittiğimiz yerlerin tarihi ve turistlik yerlerini de görme imkanı buluyoruz" dedi.



Menteşe Kültür Evi'nde sabah kahvaltısına katılan öğrenciler, Tarihi Kültür Evi'nde hatıra fotoğrafı çektirdi. - MUĞLA