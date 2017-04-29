Mengen'den 410 Liseli Aşçı Adayı Staja Uğurlandı

BOLU'nun Mengen İlçesi'nde, liseli 410 aşçı, yaz döneminde staj yapacakları otellere törenle uğurlandı.



Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören ve yaz döneminde otellerde staj yapacak 10 ve 11'inci sınıf 410 öğrenci için okul bahçesinde tören yapıldı. Okul müdürü Abdurrahman Elarslan, okullarından mezun olan öğrencilerin dünyanın dört bir yanında aşçı olarak çalıştığını söyleyerek, "Şimdi 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerimizi, aşçı adayı olarak staja gönderiyoruz. Ege ve Akdeniz bölgesinde, Ankara'da ve İstanbul'da faaliyet gösteren 5 yıldızlı 100 ayrı otelde 4.5 ay staj yapacaklar. Turizmde kalifiye eleman olarak yerlerini alacak olan tüm aşçı adaylarımıza güveniyoruz, hepsine başarılar diliyorum" dedi.



Daha sonra öğrenciler aileleriyle vedalaştı. Bazıları gözyaşlarını tutamadı. 39'u kız 410 öğrenci, Öğrenciler aileleriyle vedalaşırken duygusal anlar yaşandı. 39'u kız 410 öğrenci otobüslere binerek staj yapacakları otellere uğurlandı.



- Menegenbolu