Mengen'de 'Ulusal Aşçılık Kampı' Başladı

BOLU'nun Mengen İlçesi'nde Aşçılık Okulu Mezunları Derneği tarafından düzenlenen '3'üncü Ulusal Aşçılık Kampı' başladı. 1 hafta sürecek kampta 47 üniversiteden 167 öğrenci ve öğretim görevlisi, kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.



Mengen Kaymakamlığı, Mengen Belediyesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen aşçılık kampına 47 üniversitenin Aşçılık, Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Mutfak Sanatları ve Yönetimi programlarında bulunan 116'sı öğrenci, 51'i öğretim görevlisi 167 kişi katıldı. 1 hafta sürecek kamp, Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde kamp ateşenin yakılmasıyla başladı. Ardından kampla ilgili katılımcılara brifing verildi. Kampın ilk dersinde de Mengen peynerinin hazırlanması uygulamalı olarak gösterildi.



Kamp boyunca katılımcılar, Türk ve dünya mutfağının inceliklerini öğrenerek mesleki açıdan kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Türkiye'nin dört bir tarafında 5 yıldızlı otellerde görev yapan usta şefler, tecrübelerini katılımcılara aktaracak.



Aşçılık Okulu Mezunları Derneği Başkanı Levent Demirçakmak, bu yıl 3'üncüsünü düzenledikleri kampın daha da geniş kitlelere ulaşmasını hedeflediklerini söyleyerek, "Daha geniş kitle demek, Türkiye'de daha fazla aşçı ve aşçı adayına ulaşmak, onların bilgi ve vizyonlarının artması demek. Öte yandan giderek kurumsallaşan bu kamp Türkiye ve uluslararası arenada iyice bilinir hale geldiğinde, Türk mutfağının uluslararası tanınırlığı için faaliyetler yapabilmek de mümkün olacak. Dernek üyeleri olarak bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Kamp süresince, aktif bir şekilde workshoplar, seminerler, tanıtımlar ve tadımlar ile sohbetler gibi etkinlikler olacak" dedi.



- Mengenbolu