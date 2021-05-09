Menemenspor-Adana Demirspor maçı kaç kaç? Menemenspor-Adana Demirspor maçı golleri, özeti!
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Menemenspor-Adana Demirspor maçı kaç kaç? Menemenspor-Adana Demirspor maçı golleri, özeti!

Menemenspor-Adana Demirspor maçı kaç kaç? Menemenspor-Adana Demirspor maçı golleri, özeti!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak Menemenspor-Adana Demirspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Peki, Menemenspor-Adana Demirspor maçı kaç kaç? Menemenspor-Adana Demirspor maçı golleri, özeti!

Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak Menemenspor-Adana Demirspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Peki, Menemenspor-Adana Demirspor maçı kaç kaç? Menemenspor-Adana Demirspor maçı golleri, özeti!

ADANADEMİRSPOR - MENEMEN MAÇI KAÇ KAÇ?

İlk yarısı biten karşılaşmada Adanaspor 3-0 öne geçmeyi başardı. Süper lig için mücadele devam etmekte. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.

MENEMENSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

BeIN SPORTS 2 ve TRT SPOR'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Canlı skor takibini haberimizden takip edebilirsiniz

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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