Menemenspor-Adana Demirspor maçı kaç kaç? Menemenspor-Adana Demirspor maçı golleri, özeti!
Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak Menemenspor-Adana Demirspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Peki, Menemenspor-Adana Demirspor maçı kaç kaç? Menemenspor-Adana Demirspor maçı golleri, özeti!
Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak Menemenspor-Adana Demirspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Peki, Menemenspor-Adana Demirspor maçı kaç kaç? Menemenspor-Adana Demirspor maçı golleri, özeti!
ADANADEMİRSPOR - MENEMEN MAÇI KAÇ KAÇ?
İlk yarısı biten karşılaşmada Adanaspor 3-0 öne geçmeyi başardı. Süper lig için mücadele devam etmekte. Detayları haberimizden takip edebilirsiniz.
MENEMENSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
BeIN SPORTS 2 ve TRT SPOR'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Canlı skor takibini haberimizden takip edebilirsiniz