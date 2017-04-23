Menemenli Minik Efe Sosyal Medyadanın Yıldızı Oldu



Yayınlandığı günden bu yana sosyal medyanın dikkatini çeken Menemenli Minik Efe, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen bu günde adeta yıldızlaştı.







Minik Efe’nin dalgalanan Türk bayrağının önünde sergilediği zeybek gösterisi izleyenleri büyülüyor. Görüntülerde minik efe kalabalığı yararak alanın ortasına gelerek gösterisine başlıyor. Fonda ise Atatürk’ün ‘Ne Mutlu Türküm’ özdeyişi duyuluyor.







İzmir’in Menemen ilçesinde deve güreşleri gösterisinde sergilenen sunum 23 Nisan için hazırlanmış değil. Ege bölgesi ve Balıkesir yöresinin örf ve adetlerini anlatmak için hazırlandığı belirtiliyor. Ancak bugün paylaşım rekoru kırıyor.