Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna Yönelik İddialar

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki uygulamalar ve aramalar ile ilgili yanlış algı oluşturmaya yönelik haberlerin tamamen asılsız olduğu belirtilerek, "Müşahede odalarında bulunan musluklardan 24 saat sürekli olarak şebeke suyu akmaktadır. Tutukluların üst araması tamamen mevzuata ve mahremiyete uygun şekilde yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.



Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna yönelik "İçme suyu bile vermediler ve çıplak arama" başlığıyla yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.



Aralarında K.K'nın da bulunduğu 7 tutuklunun, 22 Nisan'da kuruma kabulünün yapıldığı ve bu kişilerin hafta sonu olması nedeniyle geçici olarak müşahede odasına yerleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Müşahede odalarında bulunan musluklardan 24 saat sürekli olarak şebeke suyu akmaktadır. Şebeke suları arıtma yapılmak suretiyle kullanıma sunulduğu gibi ayrıca İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenli olarak yapılan analiz raporları doğrultusunda içilebilir niteliktedir.



Ayrıca, ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların güvenliği için, ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak yapılan aramalar sırasında hiçbir kişi, suç grubu ya da mesleğe imtiyaz tanınmamaktadır. Bu doğrultuda tutukluların üst araması tamamen mevzuata ve mahremiyete uygun şekilde yapılmıştır."



Açıklamada, "Kamuoyunda, 'Ceza infaz kurumunda hükümlü ve tutuklulara su verilmediği ve keyfi olarak çıplak aramaya maruz bırakıldıkları' şeklinde yanlış algı oluşturmaya yönelik bu haberler tamamen gerçek dışıdır." ifadeleri kullanıldı.