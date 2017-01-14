"Menemen" Engelsiz Çocuk Şenliğine Bekliyor

Gölpark'ta gerçekleştirilecek olan şenlikler İzmir Direnen Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü (İZDESK), Doğa Koleji, Aslı Soysal Danışmanlık, Toprak Film, Gündoğdu Rotary ve Kordon Rotary işbirliği ile hayata geçirilecek.

Etkinlikte çocuklar için oyun parkurları, drama ve resim atölyeleri kurulacak. Çeşitli yarışmaların düzenleneceği şenlikte çocuklar unutamayacakları bir gün yaşayacaklar. Projenin engelli engelsiz tüm çocukların bir arada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamaları fikrinden ortaya çıktığını belirten Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, "Engellilik aslında sadece fiziksel bir farklılıktır, engelleri oluşturan bizleriz. O yüzden 23 Nisan tüm çocuklar için özel bir gündür. Bizler de farklılıkları ortadan kaldırarak, bu günü tüm çocuklarımıza birlik ve beraberlik duygusuyla el ele yaşatmak için 23 Nisan Engelsiz Çocuk Şenlikleri projesini hayata geçiriyoruz" dedi. Şahin, etkinliklerin her yıl düzenlenerek gelenekselleştirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

İZDESK Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Büker Uzun ise, ailesinde ve yakın çevresinde engelsiz birey bulunmamasına rağmen sosyal sosrumluklu bilinciyle hareket ettiğini vurgulayarak, "Yakın bir geçmişte engellilerin günlük yaşamını konu alan Adım Adım filmiyle toplumda farkındalık yaratmaya çalıştık. Engelli bireylerin sosyal yaşamda "engelsiz" bir şekilde yer alabilmeleri için hazırlanan her proje beni mutlu ediyor. İZDESK olarak Menemen Belediyesi'ne duyarlı yaklaşımından doyalı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İzmir'in ilk doğal göl parkını hayata geçirerek Türkiye'de bir ilke imza atan Menemen Belediyesi böylece çocuklara yönelik bir yeniliği de 23 Nisan'da Engelsiz Çocuk Şenliği düzenleyerek gerçekleştirmiş olacak.

