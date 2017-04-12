Menemen'de Tarım Fuarı Kapılarını Açtı

Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektörünün önde gelen temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ve Menemen'de kapılarını açan tarım fuarı yoğun ilgi görürken, fuarda Foça Belediyesi de stant açtı.



Menemen ilçesinde, 170 firmanın katıldığı Expomen Agro-Hayvancılık, Et ve Süt, Tarım, Çiftlik Makina, Ekipman ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı. Fuar ziyaretçiler tarafından da yoğun ilgi gördü. Foça Belediyesi de, Foça Ziraat Odası Başkanlığının katkılarıyla bir stant açtı. Oluşturulan stant, ziyaretçilerinde ilgisini çekti.



Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, fuarın Foçalı üreticilere fayda sağlayacağına inandığını belirtti. Fuarın, 16 Nisan 2017 tarihine kadar açık olacağı belirtildi. - İZMİR