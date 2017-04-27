Menemen'de Stat Zirvesi

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta adını play off'a yazdıran Menemen Belediyespor ile İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) arasında stat zirvesi gerçekleştirildi. İZVAK Başkanı Ali Erten ve dernek yönetimi, kulüp binasına gelerek Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin, Kulüp Başkanı Aydın Şahin ve yöneticilerle görüştü. Ziyarette, mevcut stadın kapasitesinin artırılması, yeni stat projesi ve diğer tesis yatırımları değerlendirildi.



Menemen'i spor kenti yapacaklarını belirten Tahir Şahin, "Menemen'de spora ilgi üst düzeyde, geniş bir sporcu potansiyelimiz var. Biz hedeflediğimiz tesis yatırımlarını tamamlamak için kendi imkanlarımızı seferber edeceğiz. Mevcut stadımızın kapasitesini bir dahaki sezona yetişecek şekilde 4000 kişiye çıkaracağız. Menemen'e yakışacak yeni ve modern bir stat ile sporcu köyü yapmak istiyoruz" dedi.



Menemen Belediyespor'a play off maçlarında başarı dileyen İZVAK Başkanı Ali Erten ise, "Başkan Tahir Şahin'e spora verdiği önem ve destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Yapacağı tesis yatırımlarında ve bize ihtiyaç duyulduğunda kulübümüzün yanında ve emrindeyiz. Geliştirilen projelerin her aşamasında teknik destek vereceğiz, süreçlerin ilerlemesinde ve sonuçlanmasında işbirliği yapacağız" diye konuştu.



- İzmir