Menemen'de 120 Milyonluk Milyonluk Yatırım 200'e Çıktı

Menemen ilçesinde hayata geçirilen Kuzeyşehir projesini hayata geçiren inşaat firması, konut sayısını artırdı. 400 konuttan oluşan proje 250 konut daha ilave edildi. Toplam 120 milyon TL'lik yatırımla yola çıkan Kuzeyşehir projesi, 250 konutun ilave edilmesiyle birlikte 200 milyon TL'lik yatırım kapasitesine ulaştı. Yücesoy Mühendislik Finans ve Satış Koordinatörü Evren Gökçöl, projenin gerek sosyal donatıları, gerekse de inşaat kalitesi açısından yoğun ilgi gördüğünü kaydetti. Projenin her ay yaklaşık yüzde 2 değer kazandığına ve Aralık 2018'de teslimiyle birlikte minimum yüzde 55 değer kazanmış olacağına dikkat çeken Gökçöl, projedeki konutların yüzde 25'inden fazlasının satıldığını belirtti.



Türkiye'nin yıllık ortalama yüzde 1, İzmir'in 2,5, Menemen'in ise yüzde 5 büyüdüğüne dikkat çeken Gökçöl, "Kuzeyşehir 1'in ardından Kuzeyşehir 2 ve 3 projelerimiz hayata geçirilecek. Biz bölgede toplam 10 bin konut üretileceğini öngörüyoruz. Bu da 1 - 1,5 milyar dolarlık yatırımın yanı sıra; 30-35 bin kişilik bir nüfusun bölgede yaşayacağı anlamına geliyor. Bölgenin geleceğini gören çok sayıda yatırımcı da şimdiden yatırımlarına başladı. Bu anlamda bölgede yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımızın ellerini çabuk tutması faydalarına olacaktır. Çevre Yolu, İZBAN, Çanakkale Otoyolu ve Manisa şehir merkezine doğrudan ulaşım sağlayan İzmir-Manisa yolu bu bölgeden geçiyor. Doğru fiyat ve kaliteli malzemelerle ürettiğimiz konutlarımız yatırımcılardan da büyük ilgi görüyor. Mart ayında 100'e yakın konut satışı yaptık. Bu kentimiz açısından çok önemli bir rakam. Ürettiğimiz konutların talep görmesi ve yatırımcılarımızın hem kısa hem de uzun vadede kar elde etmeleri Yücesoy olarak en büyük motivasyon kaynağımız" şeklinde konuştu. - İZMİR