Menemen Belediyispor'da Sakatlar İyileşti

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta play off'a kalan Menemen Belediyespor'da tüm sakatların iyileşmesi, Gümüşhanespor ile oynanacak çeyrek final maçı öncesi teknik heyetin elini rahatlattı.



Sarı lacivertlilerde çapraz bağları kopan stoper Gökhan Sinanoğlu 195 gün sonra Karşıyaka derbisinde formasına kavuşurken, aşil tendonu kopan Bayram da 167 gün sonra yine aynı maçta kaleye geçti. Golcü Gökhan Ünal'ın da ayak bileğindeki sakatlığın iyileştiğini hatırlatan Teknik Direktör Suat Kaya, "Uzun bir aradan sonra ilk kez tam kadroyuz" dedi.



Suat Kaya play off mücadelesinde üç futbolcuya da ihtiyaç duyacağını belirterek, "Maalesef bu oyuncular çok talihsiz günler geçirdi. Aylarca futboldan uzak kaldılar. Ancak zor günleri aştık. Gümüşhanespor maçı öncesi tüm ekip hazır durumda" ifadelerini kullandı. Kulüp tarihinin en önemli sınavlarından birine çıkacaklarını sözlerine ekleyen Suat Kaya, "Bütün takım, TFF 1'inci Lig için kenetlendik. Çeyrek finalde Gümüşhanespor'u eleyip, yolumuza devam etmek istiyoruz. Tek hedefimiz İzmir'e kupa sevinci yaşatmak" diye konuştu.



- İzmir