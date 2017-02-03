Menemen Belediyesporlu Haluk'tan Eski Takımına Tepki

ARA transferin son gününde 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923'ten ayrılıp Menemen Belediyespor'la anlaşan Haluk Türkeri, eski takımı hakkında sert açıklamalar yaptı.



Aydın'da bir türlü huzur bulamadığını dile getiren golcü futbolcu, "Aydınspor 1923 taraftarına kırgınım. Her maçta bana küfür edildi. Yolda yürürken bile önümü kestiler, aileme hakaret ettiler. Sokakta yürüyemez oldum. Bu şartlarda Aydın'da kalmam imkansızdı. O yüzden Menemen'e döndüm" dedi. Menemen Belediyespor'dan övgüyle bahseden 31 yaşındaki futbolcu, şöyle devam etti:



"Önceki sezon da formasını giydiğim Menemen'de güzel günler geçirdim. Takımımız bu sezon ligde şampiyonluk mücadelesi veriyor. İnanıyorum ki hedefe ulaşacağız. 1.5 yıllık imza attım. Gelecek sezon Menemen Belediyespor formasını 1'inci Lig'de de giymek ibstiyorum. Huzurla işimi yapıp, takımıma katkı sağlayacağım."



Haluk, ilk yarıda 18 resmi maçta Aydınspor 1923 forması giyerken, sadece 2 kez gol sevinci yaşadı.



