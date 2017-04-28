Menemen Belediyespor'un Konuğu Karşıyaka

SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta geçen hafta son dakika golüyle play off'u garantileyen Menemen Belediyespor, yarın ilk 5 umudu sona eren Karşıyaka'yı derbide konuk edecek.



Menemen İlçe Stadı'nda, Serdar Akkoçoğlu'nun yöneteceği mücadele saat 15.30'da başlayacak. Ev sahibi ekipte Gökhan Sinanoğlu forma giyemeyecek, İbrahim Dağaşan'ın ise durumu belirsizliğini koruyor. Mustafa Aşan ve Hakan'ın cezalı olduğu yeşil kırmızılılarda sözleşmesi bitecek Mahmut ise izin isteyip şimdiden Almanya'ya gitti. İlk yarıdaki maçı Menemen Belediyespor 2-1 kazanmıştı.



Ligde 57 puanla play off biletini alan sarı lacivertlilerin rakibi, bu karşılaşmanın ardından netleşecek. Kastamonuspor 1966'yla aynı puanda, Hatayspor'un ise 2 puan gerisinde yer alan Menemen Belediyespor'un bu takımların yanı sıra ikinci sıradaki Gümüşhanespor'la eşleşme ihtimali var. Play off'ta grup ikincisiyle beşincisi, üçüncüsüyle dördüncüsü rakip olacak. Geçen hafta 1461 Trabzon'u 7-3 yenip 53 puanla altıncı sıradaki yerini korumasına rağmen Menemen Belediyesyor'un Kırklareli deplasmanındaki 1-1'lik beraberliğiyle şansını kaybeden Karşıyaka, derbide prestij mücadelesi verecek. - İzmir