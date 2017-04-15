SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Aydınspor 1923 ile 2-2 berabere kalıp bitime 2 hafta kala play off yolunda en yakın rakibi Karşıyaka'ya 6 puan fark atan Menemen Belediyespor temkinli davranıyor. Teknik Direktör Suat Kaya play off'u matematiksel olarak garantilemeyediklerini belirterek, "Aydınspor 1923 maçını kazansaydık kalan 2 maçımızı çok rahat oynayacaktık. Şimdi ufak da olsa riskle karşı karşıyayız. Gelecek haftaki rakibimiz Kırklarelispor kümede kalmak için mücadele ediyor. Bizimle kurtuluş mücadelesine çıkacaklar, o maç da deplasmanda olacak. Sonraki hafta ise yine umutlarını sürdüren Karşıyaka'yı konuk edeceğiz.



İki çok kritikve zor müsabakamız var. Bir beraberlik dahi bize yetiyor. Çok dikkatli olmalıyız" dedi. - İzmir