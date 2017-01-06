Eski Galatasaraylı Serkan Çalık, 2. Lig'e Transfer Oldu

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Serkan Çalık, 2. Lig Kırmızı Grup takımı Menemen Belediyespor'la anlaşmaya vardı.

Eski Galatasaraylı Serkan Çalık, 2. Lig'e Transfer Oldu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Menemen Belediyespor ara transfer döneminin ilk takviyesini gerçekleştirdi. Şu ana kadar 5 oyuncusuyla yollarını ayıran sarı lacivertliler, futbolseverlerin Galatasaray'dan hatırladığı Kırklarelisporlu Serkan Çalık'ı kadrosuna kattı. Teknik direktörü Suat Kaya, 30 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

ALMANYA'DAN GELMİŞTİ

Futbol yaşamına 2004 yılında Almanya'nın Rot Weiss Essen takımında başlayan tecrübeli forvet, 2007-08 sezonunda Galatasaray'a transfer oldu. O sezon sarı kırmızılı formayı 17 lig, 7 de Türkiye Kupası müsabakasında giyen Serkan, 4 gol attı. Ardından Gençlerbirliği'ne geçen gurbetçi futbolcu, Kayseri Erciyesspor, Şanlıurfaspor, Samsunspor, Yeni Malatyaspor, Sarıyer ve Kırklarelispor'da da oynadı.

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