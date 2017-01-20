Menemen Belediyespor Lider Gümüşhane'yi Ağırlıyor

SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda İnegölspor'la 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Menemen Belediyespor, yarın lider Gümüşhanespor'u konuk edecek.



Menemen İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Caner Ak düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren sağ bek Mazlum, kaleci Bayram ve stoper Gökhan Sinanoğlu forma giyemeyecek.



Karşılaşmanın bilet fiyatları tam 10 TL, ögrenci ise 5 TL olarak belirlendi. Puan tablosunda 35 puanla 3'üncü sırada yer alan Menemen Belediyespor'un teknik direktörü Suat Kaya, sezonun en kritik maçlarından birine çıkacaklarını söyledi. Rakipleri ile aralarında 5 puan olduğunu hatırlatan Suat Kaya, "Gümüşhanespor'u yenerek şampiyonluk için iddialı konuma geleceğiz, aksi sonucu düşünmüyoruz" dedi. - İzmir