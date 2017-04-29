Menemen Belediyespor-Karşıyaka: 3-3
STAT: İlçeHAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Barış Çardaklı (xx), Mustafa Çevik (xx)MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (x)- Veli (xxx), Efe (xxx), Yasin (xx), Gökhan Sinanoğlu (xx) (Dk.77 Alberk xx), Murat (xx), Tayfun (xx) (Dk.63 Mert Hakan xx), Ertuğrul (xx), Serkan (xx) (Dk.
STAT: İlçe
HAKEMLER: Serdar Akkoçoğlu (xx), Barış Çardaklı (xx), Mustafa Çevik (xx)
MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (x)- Veli (xxx), Efe (xxx), Yasin (xx), Gökhan Sinanoğlu (xx) (Dk.77 Alberk xx), Murat (xx), Tayfun (xx) (Dk.63 Mert Hakan xx), Ertuğrul (xx), Serkan (xx) (Dk.72 Serkan Çalık xx), Abdullah (xxx), Haluk (xxx)
KARŞIYAKA: Erhan (x)- Muhammet (x) (Dk.57 Harun xxx), Mustafa Değirmenci (xxx), Metin (xx), Abdülhamit (xxx), Arif (xxx) (Dk.70 Bartu x), Ali Say (xxx), Ali Kemal (xx), Okan (xx), Anıl (xx), Battal (xx) (Dk.79 Batuhan x)
GOLLER: Dk.19 Haluk, Dk.37 Veli, Dk.39 Efe (Menemen Belediyespor), Dk.61 Arif, Dk.74 Ali Say, Dk.90+3 Harun (Karşıyaka)
SARI KARTLAR: Okan (Karşıyaka), Mustafa Şen (Menemen Belediyespor)
SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta play off'u daha önce garantileyen Menemen Belediyespor ile ilk 5 yarışına havlu atan Karşıyaka'nın Menemen'deki randevusu 3-3 sona erdi.
Bu sonuçla normal sezonu 58 puanla 5'inci bitirdi. Karşıyaka ise ligi 54 puanla 6'ncı basamakta tamamladı.
7'nci dakikada gelişen Menemen Belediyespor atağında Serkan sağdan Tayfun'u gördü. Tayfun'un şutunda Erhan'dan dönen topu Abdullah'tan önce kornerde gönderen Abdülhamit gole izin vermedi.
19'uncu dakikada Menemen golü buldu. Orta alandan aldığı topla hareketlenen Tayfun ceza sahasına girdiği anda sert vurdu. Kaleci Erhan'dan seken meşin yuvarlağı tamamlayan Haluk topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
37'nci dakikada fark ikiye çıktığı. Murat'ın sağdan kullandığı korner atışından gelen topu Abdullah kafayla Veli'nin önüne indirdi. Veli meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
39'uncu dakikada üçüncü gol geldi. Şık çalımlarla Karşıyaka ceza sahasına giren Efe sert bir şutla topu Erhan'ın sağından filelerle buluşturdu: 3-0.
47'nci dakikada gelişen Karşıyaka atağında Ali Kemal ceza sahasından sert vurdu. Kaleci Bayram'ın son anda direk dibinden çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.
60'ıncı dakikada gole çok yaklaştı. Okan'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda yan direkten dönean topu savunma güçlükle kornere attı.
61'inci dakikada Karşıyaka ilk golü buldu. Battal'ın soldan kale sahasına havalandırdığı topa Arif arka direkte kafayı çaktı: 3-1.
74'üncü dakikada Karşıyaka farkı bire indirdi. Mustafa Değirmenci'nin uzun pasıyla hareketlenen Ali Say ceza sahasına girip sert bir şutla Bayram'ı avladı: 3-2.
90+3'üncü dakikada Ali Say'ın soldan kulandığı korner atışından gelen topa arka direkte kafayı vuran Harun maçın skorunu 3-3 olarak ilan etti.
- Menemen