Menemen Belediyespor Hikmet'i 1.5 Yıllığına Renklerine Bağladı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Menemen Belediyespor, Gençlerbirliği'nden stoper 26 yaşındaki Hikmet Balioğlu'nu 1.5 yıllığına renklerine bağladı. Hikmet 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında görev yaptığı Menemen Belediyespor'a dönmekten mutluluk duyduğunu söyledi.



Manisaspor'un altyapısından yetişip siyah beyazlı kulüpte profesyonel olan deneyimli oyuncu, Menemen Belediyespor'un yanı sıra Altınordu, Gençlerbirliği ve Şanlıurfaspor'da da top koşturdu. Kariyerinde 13 Süper Lig, 80 TFF 1'inci Lig ve 65 de 3'üncü Lig maçına çıkan Hikmet, 6 defa da çeşitli yaş gruplarında milli formayı giydi.



Teknik direktör Suat Kaya Serkan ve Hikmet'in takıma güç katacağını belirterek transfer çalışmalarının devam edeceğini söyledi.





- İzmir