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Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın açıklamaları
Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya İZMİR - Menemen Belediyespor - Fenerbahçe maçının ardından iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.
Menemen Belediyespor - Fenerbahçe Maçının Ardından
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın açıklamaları Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya İZMİR - Menemen Belediyespor - Fenerbahçe maçının ardından iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.
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