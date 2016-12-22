Menemen Belediyespor - Fenerbahçe Maçının Ardından

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın açıklamaları Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya İZMİR - Menemen Belediyespor - Fenerbahçe maçının ardından iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.

Menemen Belediyespor - Fenerbahçe Maçının Ardından

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın açıklamaları
Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya İZMİR - Menemen Belediyespor - Fenerbahçe maçının ardından iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.

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