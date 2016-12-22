Menemen Belediyespor-Fenerbahçe Maçı Soyunma Odaları

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocat kazanmaya mecbur oldukları bir karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. İki takımın da iyi mücadele ettiğini belirten Hollandalı teknik adam, "Gruptan çıkma adına önemli bir galibiyet aldık. Bu maçta görev alan oyuncuların performanslarını bize gösterme şansı vardı. Ancak bu akşam iyi bir performans sergilemek çok zordu. Oyunculara haksızlık etmeyelim. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.



Menemen Belediyespor'un çalıştırıcısı Suat Kaya önemli fırsatları kaçırdıklarını söyledi. İkinci Lig takımı olarak Fenerbahçe'yi güzel ağırladıklarını ve oyunu çirkinleştirmediklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Girdiğimiz net pozisyonlar vardı. Ancak bir türlü golü atamadık. Haftaya Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya geleceğiz. Amacımız bu akşamki gibi iyi futbol oynayıp istediğimiz sonucu almak" dedi. - İzmir