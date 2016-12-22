Menemen Belediyespor - Fenerbahçe Maçı Hangi Kanalda Saat Kaçta?

Menemen Belediyespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve saat kaçta sorularının cevaplarını sizler için derledik. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında deplasmanda İzmir temsilcisi Menemen Belediyespor ile mücadele edecek. Fenerbahçe kupadaki 3. maçında bu akşam Menemen Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe Menemen Belediyespor'u yenerek ilk 3 puanını almak istiyor. Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel, müsabakada yer alamayacak. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı ise hakem Arda Kardeşler yönetecek.
MENEMEN BELEDİYESPOR - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU
Menemen: Ömer, Tayfun, Veli, Efe, Yasin, Murat, Ertuğrul, Erman, Mustafa, Mert, Gökhan Ünal
Fenerbahçe: Fabiano, Savaş, Skrtel (Neustadter), Yiğithan, İsmail, Ozan Tufan, Salih Uçan, Ramazan, Aatif, Stoch, Fernandao
FENERBAHÇE'YE İZMİR'DE KARŞILAMA
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3'üncü maçında bu akşam İzmir Atatürk Stadı'nda Menemen Belediyespor ile karşılaşıcak Fenerbahçe, 17 kişilik kadrosuyla İzmir'e geldi. Sarı lacivertlileri Adnan Menderes Havaalanı'nda yaklaşık 200 taraftar coşkuyla karşıladı. Meşaleler yakıp tezahüratlar yapan futbolseverler teknik tirektör Dick Advocat'a çiçek verdi. Advocat, Van Persie, Sow, Kjaer, Mehmet Topal, Josef, Volkan Demirel, Hasan Ali, Şener, Volkan Şen ve Alper gibi as oyuncuları İstanbul'da bırakarak genç ağırlıklı bir kadroyu İzmir'e getirdi. Altınordu'nun U11 ve U12 takımları da Fenerbahçe kafilesini karşılaşamak üzere havaalanına geldi Minik futbolcular Fenerbahçeli oyuncularına kuru incir hediye ederken, İzmir'den yetişen oyuncu Salih Uçan'la da hatıra fotoğrafı çektirdi.