Menemen Belediyespor'dan Hakem Tepkisi

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Hatayspor'a 1-0 yenilerek 55 puanda kalan Menemen Belediyespor'da orta hakem Ramazan Keleş'e tepki var. Teknik Direktör Suat Kaya, Keleş'in üç nizami gollerini iptal ettiğini belirterek "Gollerden ikisi faul, biri ofsayt gerekçesiyle verilmedi. Hakem tek kelimeyle hakkımızı yedi" diye konuştu.



Bu yenilgiyle 4'üncü sıraya indiklerini hatırlatan Kaya, "Play off'a kalamama gibi bir endişemiz yok. Bitime 3 hafta kala 5'inci Kastamonu 1966 ile aramızda 4, 6'nci Karşıyaka ile 5 puan fark var.



Bu avantajımızı koruyacağız" dedi. Bu hafta Aydınspor 1923'ü ağırlayacak sarı lacivertli ekip, normal sezonu Kırklarelispor (D) ve Karşıyaka maçlarıyla tamamlayacak. - İzmir