Menemen Belediyespor'da Tayfur Emre Yılmaz ile Yollar Ayrıldı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Menemen Belediyespor'da golcü Tayfur Emre Yılmaz ile yollar ayrıldı.



Teknik direktör Suat Kaya, "Tayfur'un sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshettik. Yolu açık olsun. Tayfur'un yerine mutlaka bir golcü transfer edeceğiz. Takımdan başka gidecek isimler de olacak" dedi.



Geçen sezon sarı lacivertli formayla 14 gol atarak kulüp tarihinin bir sezonda en fazla skor üreten futbolcusu unvanını alan 28 yaşındaki golcü, bu sezon ise Gökhan Ünal'ın yedeği olmaktan kurtulamadı. İzmir ekibinde 15 lig, 5 de Türkiye Kupası karşılaşmasında görev alan Tayfur fileleri 5 kez havalandırdı. Tayfur Emre, Menemen Belediyespor'a 2013-2014 sezonunda Kırıkhanspor'dan transfer olmuştu.





- İzmir