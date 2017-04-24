Menemen Belediyespor'da Play Off Sevinci

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Kırklarelispor deplasmanından Tayfun'un 90+2'nci dakikada attığı golle 1-1'lik beraberlikle dönerek bitime 1 hafta kala play off'u garantileyen Menemen Belediyespor'da büyük sevinç var.



Teknik Direktör Suat Kaya, sezonun en önemli maçından istedikleri sonucu aldıklarını belirterek, "Kırklarelispor kümede kalma mücadelesi veriyor. Çok zor bir karşılaşmadan çıktık. Kariyerimin en stresli anlarını yaşadım. Uzatmada bulduğumuz gol sonrası sevinçten ne yaptığımı hatırlamıyorum. Play-Off tüm camiaya hayırlı olsun" dedi.



Artık TFF 1'inci Lig'e odaklanacaklarını ifade eden Kaya, "Elbette bir üst lige direkt çıkmayı arzu ederdik ama sezon içinde çok gereksiz puanlar kaybettik. Her şeyde bir hayır vardır. Sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunun farkındayız" diye.



Herkesin başarıya inandığını sözlerine ekleyen Suat Kaya, "Kadromuzda çok deneyimli futbolcular var. Defalarca şampiyon olan isimlerle çalışıyoruz. Baraj maçlarında oyuncularımız farkını ortaya koyacak" ifadesini kullandı. Yönetimin de ilk 5'i garantileyen takıma 5'er bin TL prim vereceği kaydedildi. - İzmir