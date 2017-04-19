Menemen Belediyespor'da Kaya'dan Transfer Uyarısı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü deplasmanda Kırklarelispor'la karşılaşacak Menemen Belediyespor'da Teknik Direktör Suat Kaya, futbolcularına "Transferi unutun" uyarısında bulundu.



Takımdaki bazı oyunculara şimdiden üst liglerden transfer teklifleri geldiğini belirten Kaya, "Önce Play off'a kalabilmek adına çok kritik iki müsabakaya çıkacağız, ardından da TFF 1'inci Lig'e yükselebilmek için belki de tarihimiz en önemli maçlarını oynayacağız. Futbolcularım menajerlerin oyununa gelmemeli. Herkes öncelikle bu maçlara konsantre olmalı" diye konuştu.



Transfer dedikodularının gençleri olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken genç teknik adam, "Çok kritik bir sürece girdik. Tek düşüncemiz oynayacağımız tüm maçları kazanıp İzmir'e kupa coşkusu yaşatmak. Oyuncularım da bunun farkında. Herkes transfere kulağını tıkayacak" dedi. Bu haftaki rakipleri Kırklarelispor'un çok iyi bir çıkış yakaladığını da sözlerine ekleyen Kaya, "Kırklarelispor son 4 maçını kazandı. Evlerinde de 5 maçtır yenilmiyorlar. Çok dikkatli olmalıyız. Düşme hattındaki rakibimizin durumu kritik ama biz işimize bakacağız" yorumunu yaptı. - İzmir