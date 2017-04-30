Menemen Belediyespor'da Hedef Tff 1'inci Lig

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Karşıyaka ile 3-3 berabere kalıp sezonu beşinci sırada tamamlayan Menemen Belediyespor play off'ta Gümüşhanespor'la eşleşti.



Teknik Direktör Suat Kaya başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Acısıyla tatlısıyla 34 haftayı tamamladık. Gönül isterdi ki direkt TFF 1'inci Lig'e çıkalım. Ancak play off'larda yer almak da başarıdır. Şimdi baraj maçlarımıza çok iyi hazırlanacağız. Perşembe günü sahamızda Gümüşhanespor'u yenerek rövanş öncesi avantajı elimize geçireceğiz" dedi.



Herkesin TFF 1'inci Lig'e çıkacaklarına yürekten inandığını dile getiren Suat Kaya, "Çok tecrübeli bir kadromuz var. Daha önce play off oynamış birçok futbolcuyla çalışıyoruz. Gümüşhanespor'u eleyecek güçteyiz. Sezon içerisinde rakibimize hiç kaybetmedik. Gümüşhanespor ile deplasmanda 0-0 berabere kalıp, evimizde rakibimizi 3-2 yendik. Perşembe günü eşleşmenin ilk karşılaşmasında gol yemeden kazanmak için mücadele edeceğiz" dedi. Suat Kaya, finaller öncesi kadrosunda sakat ya da cezalı oyuncu kalmadığını da sözlerine ekledi. - İzmir