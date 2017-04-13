Menemen Belediyespor'da Hedef 3 Puan

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor'la Aydınspor 1923, yarın karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak kritik müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.



İki kulüp arasında yapılan protokol gereği Aydınsporlu taraftarlar tribüne alınmayacak. Grupta son 3 haftaya 55 puanla dördüncü sırada giren ev sahibi Menemen Belediyespor, kazanırsa altıncı sıradaki Karşıyaka'nın alacağı sonuca göre play off'u garantileyecek. 8 maç süren galibiyet hasretine geçen hafta Teknik Direktör Mahmut Arslan yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada 1461 Trabzon'u 1-0 yenerek son veren Aydınspor 1923 ise kazanıp düşme hattıyla bağlarını tamamen koparmak istiyor. - İzmir