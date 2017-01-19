Menemen Belediyespor'da Hedef 3 Puan

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda İnegölspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Menemen Belediyespor'da cumartesi günü iç sahada lider Gümüşhanespor ile yapılacak karşılaşmaya kader maçı gözüyle bakılıyor. Haftaya rakiplerinin 5 puan gerisinde girdiklerini hatırlatan Teknik Direktör Suat Kaya, "Sezonun en önemli müsabakalarından birine çıkacağız. Kazanırsak, puan farkını 2'ye indirip zirve için iddialı konuma geleceğiz. Kayberesek fark 8 puan olacak ve işimiz zorlaşacak" diye konuştu.



Tüm takımın bu zorlu karşılaşmaya konsantre olduğunu ifade eden Kaya, "Herkes müsabakanın ne kadar önemli olduğunun farkında. Sahamızda kolay puan vermiyoruz. İlk yarıda da yine böyle kırılma maçlarından birinde Ankaragücü'nü evimizde yenmiştik. Gümüşhanespor engelini de kayıpsız aşacağımıza inanıyorum" dedi.



Suat Kaya, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Amed Sportif ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maç için ise, "Kupada iddiamız kalmamıştı. Bizim için iyi bir hazırlık karşılaşması oldu" yorumunu yaptı.





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