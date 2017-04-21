Menemen Belediyespor'da Gökhan Yetişmiyor

SPOR Toto 2'nci Ligİ Kırmızı Grup'ta pazar günü deplasmanda düşme hattındaki Kırklarelispor'u yenerek play off'u garantilemek isteyen Menemen Belediyespor'da golcü Gökhan Ünal'ın forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.



Teknik direktör Suat Kaya, sakatlıktan çıkan tecrübeli futbolcunun fiziksel olarak istenen düzeye gelmediğini belirterek, "Gökhan'ı Kırklareli'ne götüreceğim ancak bu durumda oynaması çok zor. Golcümüz Haluk da cezalı, hücumda dertliyiz" diye konuştu.



Sarı lacivertlilerde kritik maç öncesi sol bek Yasin cezalı, stoperler Veli ve Gökhan Sinanoğlu da sakat. - İzmir