Menemen Belediyespor'da Gökhan Ünal Sevinci

SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta bitime 1 hafta kala play off oynamayı garantileyen Menemen Belediyespor'un Süper Lig gol kralı apoletli santrforu Gökhan Ünal, geçen hafta deplasmanda oynanan Kırklarelispor maçıyla sahalara dönmesi sevinç yarattı.



Son olarak 29 Ocak'ta oynanan Tokatspor karşılaşmasında görev yapan usta golcü, Kırklarelispor randevusunun ikinci yarasında oyuna dahil olarak 85 gün sonra formasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.



Ayağındaki sakatlık yüzünden oynamadığı Tokatspor maçının çıkışında taraftarlarla tartıştığı için kadro dışı bırakılan, ardından affedilip takıma dönen tecrübeli futbolcunun sakatlığını tamamen atlattığını söyleyen teknik direktör Suat Kaya, şöyle dedi:



"Gökhan maç eksiğine rağmen Kırklarelispor deplasmanında beklediğimden iyi bir performans sergiledi. Bu hafta Karşıyaka derbisinde de kendisine şans vereceğim. Gökhan, zor günleri geride bıraktı."



- İzmir