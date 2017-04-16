Menemen Belediyespor'da Gökhan Dönüyor

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Aydınspor 1923'le evinde 2-2 berabere kalan Menemen Belediyespor'un golcü oyuncusu Gökhan Ünal sahalara dönmeye hazırlanıyor.



Yaklaşık 2 ay önce sakat olduğu dönemde taraftarlarla tartışınca kadro dışı bırakılan ardından Teknik Direktör Suat Kaya'nın isteği ile affedilen tecrübeli golcünün sakatlığını atlattığı bildirildi. Aydınspor 1923 karşılaşmasında kırmızı kart gören golcü Haluk'un cezalı duruma düşmesinin ardından Kaya'nın Gökhan'a Kırklarelispor deplasmanında şans verebileceği öğrenildi.



Gökhan'ın sol ayak bileğinde sorun olduğunu hatırlatan Suat Kaya, "İki hafta önce takıma dönen Gökhan ise yoğun antrenman programı ile kendini hazırlamaya çalışıyor. Artık kritik maçlarda onu sahada görmek istiyorum. Gökhan gibi deneyimli bir santrfordan yararlanmak istiyoruz. Hafta içi antrenmanlarındaki performansı çok önemli. Eğer hazır olduğu görürsem formayı veririm" diye konuştu. Bitime 2 hafta kala Karşıyaka'ya 6 puan fark attıklarını ancak play off'ü henüz garantileyemediklerini belirten Kaya, "2 haftaya stresli gireceğiz. Ancak şartlar ne olursa olsun ilk 5'te yer alacağız" dedi.



- İzmir