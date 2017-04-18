Menemen Beldiyespor'da Veli  Riske Edilmeyecek

SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta pazar günü deplasmanda düşme potasında yer alan Kırklarlelispor ile karşılaşacak Menemen Belediyespor'da 2 hafta önce sol arka adalesi yırtılan stoper Veli'nin iyileştiği, ancak riske edilmeyeceği belirtildi.



Teknik direktör Suat Kaya genç stoperin topla çalışmalara başladığını ifade ederek, "Veli bizim için önemli bir futbolcu. Bu maçta oynamayı çok istiyor. Ancak ben riske giremem. Onu hemen sahaya sürersem sakatlığı nüksedebilir" dedi.



Kırklarelispor randevusu öncesi golcü sıkıntısı da yaşadıklarını dile getiren Suat Kaya, "Haluk kart cezalısı. Sol ayak bileğinden sakatlık yaşayan Gökhan Ünal ise idmanlara çıkıyor. Fakat Gökhan'dan fiziksel olarak henüz randıman alamadık. Hafta sonuna kadar ne kadar toparlanır bilemiyorum" ifadelerini kullandı.



Suat Kaya'nın Gökhan'ın yetişememesi durumunda Serkan Çalık'ı forvette görevlendirmesi bekleniyor. Sarı lacivertlilerde sol bek Yasin de sarı kart cezalısı.



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