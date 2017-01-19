Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi Müşavirlik Hizmeti İhale Edilecek

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi'nin Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri projesinin yapım dönemi müşavirlik hizmeti 25 Nisan'da ihale edilecek.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi'nin YİD modeli ile yapılması, işletilmesi ve devri projesinin yapım dönemi müşavirlik hizmeti için 25 Nisan'da ihale yapılacak.



Söz konusu ihale kapalı teklif alma usulüne göre yapılacak. Geçici teminat tutarı 3 milyon lira olan ihalede, teklifler en erken ihale tarihinden 7 gün öncesinden başlamak üzere ihale komisyonu başkanlığına teslim edilecek.