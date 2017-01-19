Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi Müşavirlik Hizmeti İhale Edilecek
Ara
BİST 83.101 %0,39
DOLAR 3,7893 %-0,12
EURO 4,0385 %0,04
PARİTE 1,0650 %0,11
ALTIN 146,54 %-0,35
FAİZ 11,37 %0,00
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi Müşavirlik Hizmeti İhale Edilecek

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi'nin Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri projesinin yapım dönemi müşavirlik hizmeti 25 Nisan'da ihale edilecek.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi Müşavirlik Hizmeti İhale Edilecek

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi'nin Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri projesinin yapım dönemi müşavirlik hizmeti 25 Nisan'da ihale edilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi'nin YİD modeli ile yapılması, işletilmesi ve devri projesinin yapım dönemi müşavirlik hizmeti için 25 Nisan'da ihale yapılacak.

Söz konusu ihale kapalı teklif alma usulüne göre yapılacak. Geçici teminat tutarı 3 milyon lira olan ihalede, teklifler en erken ihale tarihinden 7 gün öncesinden başlamak üzere ihale komisyonu başkanlığına teslim edilecek.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Resmi Gazete, Çandarlı, 25 Nisan, Menemen, Aliağa, Yargı