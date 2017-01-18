Menderes'te Zarar Gören Seralar

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle çöken seralarla ilgili bir rapor hazırlayarak Başbakan Binali Yıldırım'a sunduklarını söyledi.



Başkan Soylu, yaptığı açıklamada ilçede aşırı kar yağışı sonrası yıkılan ve ağır hasar gören seralarla ilgili 10 sayfalık bir rapor hazırladıklarını belirtti.



İlçede örtü altı tarımla uğraşan 19 mahalledeki 750'ye yakın vatandaşın mağdur olduğunu belirlediklerini kaydeden Soylu, raporu AK Parti İzmir Milletvekilleri Atilla Kaya ve Kerem Ali Sürekli'nin de yer aldığı bir görüşmede Başbakan Yıldırım'a ilettiklerini kaydetti.



Soylu, "Yaşanan sıkıntıyla ilgili tespitlerimizi yaparak Başbakanımız Binali Yıldırım'a bir rapor halinde sunduk. Kendisiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmede raporu detaylı olarak inceledi ve yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi. Menderesli ve İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını da iletti. Sayın Başbakanımıza teşekkür ederim." dedi.