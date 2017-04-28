Menderes'te Uçurtma Şenliği Zamanı

Bu yıl sekizincisi düzenlenecek Menderes Uçurtma Şenliği için geri sayım başladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gerçekleşecek etkinlikte 3 bin 500 uçurtma vatandaşlara dağıtılacak.



Menderes Belediyesi tarafından Özdere Orta Mahalle Gençlik Parkı ve Sahili'nde bu yıl sekizincisi düzenlenecek Uçurtma Şenliği renkli görüntülere sahne olacak. Menderes Belediyesi tarafından 3 bin 500 uçurtmanın ücretsiz dağıtılacağı etkinlik 1 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek.



Mandi şenlikte



Geleneksel hale gelen Uçurtma Şenliği'nde Gümüldür Mandalina Festivali'nin maskotu Mandi de yer alacak. Şenliğe katılanlarla birlikte uçurtma uçuracak Mandi'nin sürprizleri de olacak.



Çocuklar için özel hazırlık



Şenlik kapsamında çocukların gönüllerince eğlenmesi için özel oyun alanı da oluşturuldu. Çizgi film karakterlerinin yer alacağı şenlikte, yüz boyama, sihirbazlık gösterileri ve çeşitli yarışmalar gerçekleştirilecek.



Herkes davetli



8. Menderes Uçurtma Şenliği'nin tüm gün süreceğini ifade eden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu,"Bu yıl Menderes sahillerinde gök yine ay yıldıza bürünecek. Belediyemiz tarafından sekizincisini düzenleyeceğimiz uçurma şenliğimiz, her sene olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü gerçekleşecek. İşçi bayramıyla birlikte kutlayacağımız şenliğimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi. - İZMİR