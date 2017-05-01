Menderes'te Makilik Bölgede Yangın

İZMİR'in Menderes İlçesi'ndeki makilik bölgede, yangın çıktı. Ahmetbeyli- Gümüldür yolunu ulaşıma kapatan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.



Gümüldür sahilindeki makilik alanda, bugün saat 16.00'da sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. 5 yıldızlı Aria Claros Beach Hotel'in hemen bitişiğindeki alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına 1 yangın söndürme helikopteri, Menderes Orman Şefliği ekipleri ile çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın, kısa sürede yolun karşısındaki ormanlık bölgeye sıçradı. Çamlık ve yer yer makilik alanda yayılan yangın nedeniyle Ahmetbeyli, Gümüldür yolu trafiğe kapatıldı. Yüzlerce araç dumanların içinde kaldı. Yaklaşık iki saatlik çalışma sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangının hotel bitişiğindeki makilik alanda yer açmaya çalışan, temizlediği makilik çalıları yakan bir kişinin neden olduğu ve gözaltına alındığı belirtildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı. - İzmir