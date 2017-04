Menderes'te Engelsiz Gün

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'nun eşi Esra Soylu, özel çocuklarla bir araya geldi, ilçede yeni açılan parkın kuş kafeslerini onlarla birlikte boyadı.



Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'nun eşi Esra Soylu, başkan yardımcısı Ayşegül Duran Türker ile birlikte Menderes İlköğretim Okulu'nda özel çocuklar için yapılan parkta boyama etkinliğine katıldı. Soylu ve Türker açılışı geçen hafta yapılan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Parkı'nda yer alan ağaçlara konmak için yapılan kuş kafeslerini çocuklarla birlikte boyadı.



Çocuklardan sevgi seli



Menderes ilköğretim Okulu ve Görece Mustafa Kemal İlköğretim Okulu özel sınıf öğrencileri ile birlikte boyama etkinliği gerçekleştiren ikiliye çocuklar büyük ilgi gösterdi. Soylu ve Türker, boyama çalışması sırasında özel çocuklarla tek tek ilgilendi. İkili, çalışma sonunda çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı da çekildi.



"Onlar bizim her şeyimiz"



Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu'nun eşi Esra Soylu, kadınlara ve çocuklara yönelik etkinliklere önem verdiğini belirterek, "Başkanımızın Menderes'te başlattığı değişim hareketine biz kadınlarda destek veriyoruz. Özellikle çocuklar ve kadınlarla ilgili projelerde ben de yer almaktan büyük keyif duyuyorum. Özellikle engelli çocuklarımızın gelişimine katkı koyacak çalışmalarda yer almak beni de mutlu ediyor. Belediyemiz tarafından özel çocuklarımız için yapılan özel parkta onlarla birlikte boyama etkinliğine katılarak bir kez daha engelleri ortadan kaldırmış olduk. Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Onlar için biz her zaman canla, başla çalışmaya hazırız" dedi. - İZMİR