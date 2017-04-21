Menderes'in Hatıraları Yaşatılması İçin Yapıldı, Durumu İçler Acısı
Aydın-İzmir otobanı girişine 1998 yılında Aydın Belediyesi tarafından demokrasi şehidi Adnan Menderes’in hatıralarını yaşatmak için kurulan müze yıkılmaya yüz tuttu.
Aydın-İzmir otobanı girişine 1998 yılında Aydın Belediyesi tarafından demokrasi şehidi Adnan Menderes'in hatıralarını yaşatmak için kurulan müze yıkılmaya yüz tuttu. Yıllar önce kapısına kilit vurulan müzenin giriş ve çıkışları da tel örgülerle kapatıldı. Duruma tepki gösteren dönemin Belediye Başkanı Hüseyin Aksu, "Buradaki manzara Aydın'ın simge ismi Demokrasi Kahramanı Adnan Menderes'in manevi hatırasına yakışmıyor" diyerek Adnan Menderes Müzesi ve heykelinin içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarılması gerektiğini söyledi.
"Başkan ile Rektörün arası açıldıktan sonra bu duruma düştü"
Bilindiği gibi; Aydın'da 1998 yılında görkemli bir törenle açılan Menderes Müzesi açılıştan sonra Adnan Menderes Üniversitesi uhdesine devredilmişti. Aydın'a gerek otobandan gerekse devlet karayolundan gelen herkes şehrin girişinde Adnan Menderes'in müzesini ve heykelini görecek ve Menderes'in hayırla yad edilecekti. Açılıştan kısa bir süre sonra dönemin Aydın Belediye Başkanı Hüseyin Aksu ile dönemin Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cezmi Öncüer'in arası hastane inşaatı ruhsatı yüzünden açıldı. Bunun üzerine Adnan Menderes Üniversitesi de müzede bulunan ve kendisine ait olan Adnan Menderes'in fotoğrafları ve hatıralarını içeren malzemeleri müzeden kaldırıldı. Başkan ile Rektör'ün arasının açılmasının ardından boşalan müzeyi kimse sahip çıkmayınca müze madde bağımlılarının mekanı haline geldi. Daha sonra müzenin kapıları kırıldı, çevresindeki aydınlatmalar yok edildi. Bunun üzerine Menderes Müzesi'nin kapıları kilitlendi. Kimliği belirsiz kişilerce müzenin kilitleri de sürekli kırılınca müzenin kapısı kaynakla tamamen kapatıldı. Kaderine terk edilen müze ile hiçbir kurum ilgilenmeyince müzenin çevresi de tel örgülerle çevrildi.
Adnan Menderes'in Aydın'ın bir sembolü olduğunu ve kişisel hırs ve tutumlarla Menderes'in müze ve heykelinin bu duruma düşürülmesinin Aydın'a yakışmadığını belirten dönemin Belediye Başkanı Hüseyin Aksu, "Bu durum Adnan Menderes'in manevi şahsını incitir. 1998 yılında Aydın'a gelen herkesin Menderes'i hatırlaması ve hayırla yad etmesi için bu müzeyi yapmıştık. Yaklaşık 50 dönüm alana sahip burada insanlarımız gelip hoş vakit geçirsin gençlerimi Adnan Menderes'i daha iyi tanısın istemiştik. Önce dönemin rektörü Sayın Cezmi Öncüer malzemeleri kaldırıp müzeyi boşalttı. Ardından benden sonra başkanlığa gelen İlhami Ortekin müze ve heykeli gözükmeyecek şekilde kapatırcasına ağaç dikti. Sonra da kimse sahip çıkmayınca güzelim eser bu duruma düştü" diyerek oluşan manzaranın üzüntü verici olduğunu ve yetkililerin bir an önce bu sorunu çözmelerini istedi. - AYDIN