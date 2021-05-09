Menajerimi Ara ne zaman? Menajerimi Ara saat kaçta? Menajerimi Ara 37. bölüm fragmanı izle!
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Menajerimi Ara ne zaman? Menajerimi Ara saat kaçta? Menajerimi Ara 37. bölüm fragmanı izle!

Menajerimi Ara ne zaman? Menajerimi Ara saat kaçta? Menajerimi Ara 37. bölüm fragmanı izle!
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Ekranların sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Menajerimi Ara dizisi nerede çekiliyor? Menajerimi Ara hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Menajerimi Ara dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dizideki ajans nerede yer alıyor? Tüm cevaplar haberimizde.

Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Menajerimi Ara nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Menajerimi Ara nerede? Menajerimi Ara hangi şehirde çekiliyor? Menajerimi Ara dizisi nerede çekiliyor? Menajerimi Ara hangi ilde, ilçede ve mahallede çekiliyor? Dizideki ajans nerede? Menajerimi Ara ne zaman? Menajerimi Ara saat kaçta? Menajerimi Ara 37. bölüm fragmanı izle!

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çınar'ın verdiği metot oyunculuğu tavsiyelerinin ardından kleptomani hastası bir karaktere hazırlanan Arzu'nun karakterin tam olarak ne hissettiğini anlamak için hırsızlık yapması onu Çınar'la beraber nezarethaneye düşürürken yardımlarına Ceyda koşar. Polislerden kaçarken çektikleri video sonucu Arzu rolü kapar ve ilk kez sete çıkar.

Set kurallarından ve adabından bihaber olan Arzu'nun yardımına Çınar yetişir. İrem'le çalışmayı kabul eden Barış'ın İrem'e olan öfkesinin sebebi ortaya çıkar. Geçmişte yaşadıklarından dolayı İrem'i affedemeyen Barış, İrem ve Dicle'nin yakınlaşmalarından oldukça rahatsızlık duyar. Yıllar önce beraber çalıştığı çocuk oyuncu Cüneyt'in peşine düşen Peride ise yıllar sonra ona yeni bir proje ayarlamanın mutluluğunu yaşarken Cüneyt'in Peride'den sakladığı büyük sır emektar oyuncunun hayatını tehlikeye sokacaktır.

Aynı tiyatro oyununda yer alan Bâlâ Atabek ve Burcu Altın Deprem'in arasındaki kavga, Dicle ve Kıraç'ı bir kez daha karşı karşıya getirir.

İkili arasında çıkan tartışma sonucu Kıraç, Dicle'yi ajansta tutmak için yap

MENAJERİMİ ARA NE ZAMAN?

Menajerimi Ara dizisi her hafta Pazar günü saat 20:00 'da Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Menajerimi Ara 37. bölümü ile 9 Mayıs tarihinde ekranlarda.

MENAJERİMİ ARA 37. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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