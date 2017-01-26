Menajeri Fenerbahçey'i Doğruladı

31 yaşındaki İskoç yıldızın menaceri, ünlü teknik adam David Moyes'un kardeşi Kenneth Moyes, konuyla ilgili FANATİK'e konuştu.

Moyes, "Fenerbahçe'den Charlie için resmi bir teklif almadık. Ancak kulüp adına, ismini veremeyeceğım üçüncü şahıslar, oyuncumla ilgilendiklerini belirttiler" ifadelerini kullandı.

Kenneth Moyes, Adam'ın Stoke'da mutlu olduğunu söylese de, "Ancak Türkiye'ye de uyum sağlayabilir. İskoç futbolunu yakından takip eden Advocaat zaten onu tanıyor. Aynı Lens gibi o da uyum sorunu yaşamadan Fenerbahçe'de oynayabilir" diye konuştu.

Kaynak: : Fanatik