Menajeri Açıkladı!fenerbahçe...

Ajansspor'da Özgür Sancar'ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Albers, "Wesley asla Fenerbahçe'de oynamaz. Beni arayanlar olmadı. Fenerbahçe'yle Wesly için yaptığım bir görüşme de yok. Ayrıca teklif gelse bile Wesly, Fenerbahçe'de oynamayı tercih etmeyecektir. Asla Fenerbahçe'de oynamaz" dedi.



Başarılı futbolcunun Galatasaray'la sözleşmesinin devam ettiğine işaret eden Albers, "Daha önce de söylediğim gibi, Wesley takımını çok seviyor. Sözleşmesine saygı duyuyor. 11'de yer alarak takımına maksimum katkı sağlamak istiyor. 11'de yer almayan her futbolcu üzülür. Wesley de böyle bir üzüntü yaşıyor. Daha fazlası değil" ifadelerini kullandı.



Kaynak: Skorer