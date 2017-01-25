Menajer Pedro Bravo: Jose Mourinho Transferlerden Komisyon Alıyor

Birçok oyuncunun menajerliğini yapan Pedro Bravo, Jose Mourinho'ya olay bir suçlamada bulundu.

Mourinho'nun Inter'de çalıştığı dönemde bir ilişkileri olduğunu belirten Bravo, Mourinho'nun oyuncu transferlerinden komisyon aldığını iddia etti.

KOMİSYON ALIYOR

İspanyol menajer açıklamasında, "Mourinho, Inter'e imza attıktan sonra Diego Capel için anlaşmıştım. Ancak Mourinho sonrasında Quaresma'yı tercih ettiler, onunla imzaladılar. Mourinho transferden komisyon alıyor" ifadelerini kullandı.

"ALDI AMA OYNATMADI"

Oyuncusu Pedro Leon'un Real Madrid'de Mourinho ile anlaşamadığını da kaydeden Bravo, "Pedro bana, Mourinho ile konuşmanın zor olduğunu söylüyordu. Sonra onu genç takıma göndermek istediler. Mourinho'ya, İspanya'da işçi hakları olduğunu ve bunu yapamayacağını belirttim. O da 'Tamam, ama yine de oynamayacak' dedi" diye konuştu.