Mena Ülkeleri Karadeniz Zirvesi'ne Doğru
Karadeniz Bölgesi'nde turist sayısının arttırılması, turizmin 12 aya yayılması ve turizm alanında bölgeye yatırımcı kazandırmak amacıyla düzenlenecek "MENA Ülkeleri Karadeniz Zirvesi" hazırlık toplantısı Dubai'de gerçekleştirildi.
Karadeniz Bölgesi'nde turist sayısının arttırılması, turizmin 12 aya yayılması ve turizm alanında bölgeye yatırımcı kazandırmak amacıyla düzenlenecek "MENA Ülkeleri Karadeniz Zirvesi" hazırlık toplantısı Dubai'de gerçekleştirildi.
Karadeniz'de 10-14 Mayıs tarihlerinde yapılması palanlanan Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini kapsayan MENA ülkelerine yönelik zirvenin hazırlık çalışmaları için Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen hazırlık toplantısına Kültür ve Turizm bakanlığı, Türk Hava Yolları (THY), Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Dubai Türk İş Konseyi, sektör temsilcileri ve Karadeniz Bölgesinde faaliyet yürüten firma yetkilileri katılarak zirve hakkında yapılan hazırlık çalışmalarını değerlendirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, toplantıda yaptığı konuşmada, Karadeniz Bölgesi'nin iklim ve sosyal yapısı nedeni ile Körfez bölgesinden gelen turistlere hitap ettiğini, yapılacak tanıtım çalışmaları ile bölgeye gelen turist sayısının ciddi bir şekilde artırılabileceğini söyledi.
THY Ortadoğu ve Kıbrıs Satış Müdür Yardımcısı Adem Ceylan ise bölgedeki turizm potansiyelinin Türkiye pazarına çekilmesi ve aynı zamanda Ortadoğu ile Kuzey Afrika'dan Karadeniz'i talep eden turistlerin Türkiye için çok değerli olduğunu belirtti.
Ceylan, MENA ülkelerini temsilen turizm acenteleri ve basın mensuplarının katılımlarıyla toplam 250 temsilciyi ağırlamayı, bölgede faaliyet gösteren acente ve basın mensuplarının katılımıyla Karadeniz'e yönelik tanıtımları MENA Zirvesi ile taçlandırmayı planladıklarını dile getirdi.
Karadeniz bölgesinin her geçen yıl aldığı turist sayısını artırdığına dikkati çeken DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman da turizmciler açısından sıkıntıların yaşandığı önceki turizm sezonunda bile bölgenin turist sayısını artırarak hedeflemiş oldukları yarım milyon turist sayısını geçtiklerini belirtti.
Mercan Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cüneyt Mengü ise Ortadoğu ülkelerinin yıllık turist sayısının 50- 60 milyon civarında olduğunu, Türkiye'nin ise Ortadoğu pazarından sadece 2 milyon turisti ağırladığını, yurt dışında yapılacak etkili faaliyetler ve sektöre verilecek destek ile sayının yükseltilebileceğini ifade etti.
Ortadoğu turistinin jest ve tatlı sürprizlerden çok memnun olduğunu ifade eden Dubai Türk İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Esen, yeni ve farklı tanıtım projelerine ağırlık verilmesi, bunlar yapılırken de turistlere onların özel olduklarını düşündürecek jestlerin yapılması gerektiğini dile getirdi.